Udinese-Inter, Sottil tenta fino alla fine un recupero! Le probabili scelte

Udinese-Inter è la sfida in programma domenica alle 12.30 alla Dacia Arena (QUI la probabile formazione nerazzurra). I bianconeri di Sottil sono sicuramente una delle squadre più in forma della Serie A e non vogliono fermarsi. Secondo le ultime di sportmediaset.it, si proverà fino alla fine il recupero di Bijol

TENTATIVO – Udinese-Inter è il lunch match della settima giornata di Serie A. La squadra di Andrea Sottil si trova al quarto posto in classifica insieme alla Roma a quota 13 punti, uno in più dei nerazzurri e non intende di certo fermarsi adesso. Secondo sportmediaset.it, il club friulano tenterà fino alla fine il recupero di Bijol (gli altri indisponibili sono Buta e Masina).

PROBABILE FORMAZIONE – Per quanto riguarda le scelte di Sottil per Udinese-Inter, vedremo in porta Silvestri e davanti a lui una difesa a tre con Perez, Becao, Ebosse. In mezzo Lovric, Walace, Arslan e sulle corsie esterne Pereyra e Udogie. In attacco Deulofeu e Beto.