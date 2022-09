Sarri duro con la Lazio: «Livello di presunzione immenso! Me la vedo io»

Sarri al termine della disastrosa sconfitta della Lazio sul campo del Midtjylland (vedi report) non risparmia aspre critiche ai suoi giocatori. Il tecnico biancoceleste accusa la sua squadra di non aver avuto umiltà. Di seguito il suo intervento a Sky Sport

PRESUNTUOSI – Maurizio Sarri al termine di Lazio-Midtjylland è un fiume in piena contro la sua squadra. Il tecnico biancoceleste non ha minimamente apprezzato l’atteggiamento presuntuoso: «Non abbiamo avuto umiltà, abbiamo pensato che fosse una partita che potevamo mettere a posto prima o poi e quando entri in capo con questa mentalità non ricavi nulla. La responsabilità è la mia e con i giocatori me la vedo io. Vorrò una spiegazione perché sono 3 giorni che parliamo di rimanere umili e invece ho visto una squadra con un livello di presunzione immenso».