Lazio, Europa League amara: disastro in Danimarca, 5-1 per il Midtjylland

La Lazio naufraga in Danimarca contro il Midtjylland nel match valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League. La squadra di Sarri alla mezz’ora del primo tempo si trova già sotto di due gol. Milinkovic-Savic illude ma la sfida termina 5-1

CROLLO – La Lazio di Maurizio Sarri, dopo l’esordio vittorioso in Europa League contro il Feyenoord, naufraga sul campo del Midtjylland. I danesi siglano l’1-0 già al 26′ con Paulo Victor Da Silva e al 30′ trovano anche il raddoppio con Kaba. Nella ripresa la situazione non migliora molto per la Lazio che al 52′ subisce il 3-0: Evander realizza un rigore. Al 57′ Milinkovic-Savic illude siglando il 3-1 ma è un’illusione che dura poco poiché al 67′ Isaksen porta il Midtjylland sul 4-1 insaccando sulla ribattuta di un rigore fallito da Evander. Al 72′ il crollo definitivo della squadra di Sarri che subisce il 5-1 firmato da Sviatchenko.