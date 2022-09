Udinese-Inter, Inzaghi con Acerbi dal 1′! Cambio sulle corsie esterne – SM

Udinese-Inter è la sfida in programma domenica alle ore 12.30 alla Dacia Arena, valevole per la settima giornata di Serie A. Con Calhanoglu out per infortunio (QUI le ultime), Inzaghi potrebbe affidarsi a Mkhitaryan dal 1′. In difesa una conferma. Di seguito le ultime di sportmediaset.it

UNA CONFERMA – Udinese-Inter è il lunch match della settima giornata di Serie A in programma alla Dacia Arena. Simone Inzaghi è alla ricerca della terza vittoria consecutiva dopo quelle con Torino e Viktoria Plzen, ma i friulani sono in un ottimo momento di forma e non sarà semplice. Il tecnico nerazzurro cambia ancora rispetto all’undici schierato in Repubblica Ceca con un’importante conferma in difesa, ovvero Francesco Acerbi dal 1′ con l’ennesima esclusione per Stefan de Vrij.

SCELTE – Samir Handanovic torna titolare in Udinese-Inter e davanti a lui sicuri del posto Milan Skriniar e Alessandro Bastoni insieme molto probabilmente ad Acerbi. In mezzo, con Hakan Calhanoglu fermo per infortunio, Inzaghi dovrebbe affidarsi a Enrikh Mkhitaryan con Nicolò Barella e Marcelo Brozovic. Cambiano le corsie esterne: a destra fuori Denzel Dumfries e dentro Matteo Darmian, a sinistra va in panchina Robin Gosens e Federico Dimarco scende in campo dal 1′. In attacco conferma per Edin Dzeko mentre Lautaro Martinez ritorna certamente titolare.