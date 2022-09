FOTO – Gosens, che gioia per la chiamata della Germania: «Finalmente!»

Gosens ritorna in Nazionale dopo tantissimo tempo e non può che fare i salti di gioia (vedi articolo). L’esterno dell’Inter, che con il Viktoria Plzen è sceso in campo dal 1′, nelle sue Instagram Stories ‘saluta’ la convocazione

RITORNO – Robin Gosens ritrova la Germania dopo un lungo periodo di assenza. L’esterno dell’Inter ci sarà per le due sfide di Nations League contro Ungheria ed Inghilterra, certamente una notizie che potrà dare la carica giusta anche in vista dell’ultimo impegno di campionato prima della sosta, ovvero Udinese-Inter (QUI le ultime sulla probabile formazione). Nelle sue Instagram Stories, Gosens accoglie con gioia la convocazione di Hans-Dieter Flick: “Di nuovo, finalmente!”.

Una bella soddisfazione per Gosens che ora punta il Mondiale.