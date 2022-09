Udinese-Inter, Lautaro Martinez dal 1′. Inzaghi cambia ancora l’esterno – SM

Udinese-Inter, Simone Inzaghi torna a schierare Lautaro Martinez in attacco e corre ai ripari dopo l’infortunio di Hakan Calhanoglu. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il tecnico cambia ancora l’esterno.

IN TRASFERTA – L’Inter si prepara verso la difficile trasferta contro l’Udinese in programma domenica 18 settembre. Simone Inzaghi dopo il Viktoria Plzen in settimana, è pronto ad effettuare diversi cambi di formazione, partendo dalla notizia più importante: l’assenza di Hakan Calhanoglu a centrocampo. Secondo Sportmediaset, difatti, sarà Henrikh Mkhitaryan a prendere il suo posto, anche se Roberto Gagliardini è pronto a insidiarlo. In attacco torna Lautaro Martinez a far coppia con Edin Dzeko. Cambia ancora l’esterno: Federico Dimarco ora è in vantaggio su Robin Gosens per quanto riguarda la fascia sinistra. Ballottaggio al centro della difesa tra Francesco Acerbi e Stefan de Vrij.

Fonte: Sportmediaset