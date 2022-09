Capello: «Inter, il ritorno di Lukaku e un altro elemento daranno una mano alla squadra»

Capello in una lunga intervista concessa al collega Andrea Ramazzotti questa mattina sul Corriere dello Sport, ha parlato del calo della Juventus e del campionato di Serie A, soffermandosi poi in particolare sull’Inter e la partita giocata in UEFA Champions League contro il Viktoria Plzen.

LOTTA AL VERTICE – Fabio Capello esprime la sua opinione riguardo la lotta al vertice in Serie A e la situazione di Juventus e Inter: «Il crollo della Juventus credo sia molto frutto della testa. La Serie A è lunga e competitiva: Allegri lotterà per il titolo con il Milan, l’Inter, il Napoli e la Roma. In Europa è tutto più complicato. A Plzen in superiorità numerica doveva prendere a pallate l’avversario, invece ha atteso troppo. L’innesto di un leader come Francesco Acerbi e il ritorno di Romelu Lukaku le daranno una mano».

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramzzotti