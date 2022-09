Torino, un recupero importante per Juric! Ballottaggio con ex Inter

Il Torino recupera una pedina fondamentale per trasferta a San Siro contro l’Inter. Secondo Tuttosport, il ballottaggio è aperto con un ex nerazzurro.

UN RECUPERO – Wilfried Singo è tornato ad allenarsi in gruppo con il gruppo e dunque sarà disponibile per la trasferta di San Siro contro l’Inter. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il ballottaggio è aperto sulla fascia proprio con un ex nerazzurro, cioè Valentino Lazaro. La staffetta però è assicurata, difatti con ogni probabilità entrambi scenderanno in campo nel corso dei novanta minuti.