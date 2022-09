Vecino: «Inzaghi, all’Inter promesse non mantenute! Ora mi sento importante»

Vecino, protagonista assoluto nella vittoria interna della Lazio contro il Feyenoord in Europa League (vedi QUI), dopo la partita su Sky Sport ha parlato del suo utilizzo all’Inter e delle promesse non mantenute da Simone Inzaghi.

ADDIO ALL’INTER – Matìas Vecino torna a parlare del suo addio all’Inter e in particolare alcune promesse fatte da Inzaghi: «Nell’ultimo anno di Antonio Conte sono stato fuori 7-8 mesi, poi quando rientri è chiaro che ti manca un po’ tutto. Era una squadra che stava lottando per i primi posti quindi era difficile trovare spazio. Poi in Nazionale ho fatto una buona Copa America. L’ultimo anno sono rimasto per decisione di Simone Inzaghi che mi voleva lì, mi ha detto che sarei stato un giocatore importante e poi alla fine non è successo niente di tutto questo. Quando hai la fiducia di un allenatore è tutto più facile, ti fa sentire importante e ti dà la possibilità di ritrovare il ritmo. Nell’ultimo periodo ci sono riuscito in Nazionale, ma non all’Inter».