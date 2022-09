Lazio, fa tutto Vecino (anche in negativo): con il Feyenoord finisce 4-2

Vecino protagonista assoluto della sfida vinta in Europa League dalla Lazio contro il Feyenoord. L’ex Inter protagonista con ben due gol, ma anche un fallo da rigore. Contro gli olandesi termina 4-2.

EX INTER PROTAGONISTA – Vittoria all’esordio in Europa League per la Lazio che si impone in casa contro gli olandesi del Feyenoord. L’ex Inter, Matìas Vecino, assoluto protagonista della partita con ben due gol realizzato, un assist, e anche un fallo da rigore in favore del Feyenoord. La sfida si mette subito in discesa per gli uomini allenati da Maurizio Sarri con tre gol realizzati solo nei primi ventotto minuti di partita. Al 4′ apre le danze Luis Alberto su assist proprio di Vecino. Al 15′ e al 28′ le reti di Felipe Anderson e del centrocampista uruguaiano, che si ripeterà nel secondo tempo realizzando il quarto e ultimo gol dei biancocelesti. Gli olandesi però non demordono, e al 69′ provano a riaprire la partita su calcio di rigore, con il fallo dello stesso Vecino ai danni di Gimenez che realizza il gol dal dischetto. L’attaccante messicano all’88’ realizza anche una doppietta ma non basta per provare a pareggiare la partita.