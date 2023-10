Torino-Inter, messaggio da mandare alla ripresa dopo la sosta

Torino-Inter è la prima partita dopo la sosta per le nazionali. Alle 18 incrocio storicamente spigoloso, ma che dopo due settimane passate dietro al Milan in classifica va affrontato in maniera diversa.

NON C’È ALTRA STRADA – Torino-Inter deve segnare il punto di ripartenza. Due settimane fa la squadra di Simone Inzaghi andava alla sosta facendosi riprendere due gol dalla solita bestia nera Bologna, in una partita dove molte cose sono andate per il verso sbagliato. Ora c’è da non ripetere quell’errore, facendo quindi risultato e riprendendo la marcia. Finora sono sempre arrivati dei successi dopo le mancate vittorie (contro Real Sociedad e Sassuolo), adesso c’è però una trasferta insidiosa col Torino che non metterà certo il tappeto rosso come fa quando affronta la Juventus nel derby. Ma se l’Inter vuole arrivare a maggio lottando per vincere la Serie A è proprio in questi incontri che deve fare la voce grossa. E perciò è lecito attendersi un messaggio in campo.

DAGLI OBBLIGHI ALLE SCELTE – Torino-Inter ha l’attacco già deciso, Lautaro Martinez e Marcus Thuram, per mancanza di alternative. Alexis Sanchez è tornato solo ieri ad Appiano Gentile, mentre Marko Arnautovic è infortunato. Inzaghi deve decidere se mettere o no Nicolò Barella, dopo le illazioni di ieri su un presunto coinvolgimento (che il giocatore ha seccamente smentito) nella vicenda legata alle scommesse. Chi non dovrebbe avere dubbi di presenza è Henrikh Mkhitaryan, rimasto in Italia durante la sosta. E occhio a Benjamin Pavard, che invece martedì ha fatto due gol. Nel Torino stamattina Ivan Juric deciderà il sostituto dell’infortunato Duvan Zapata: Antonio Sanabria o Pietro Pellegri. Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 16 il vero countdown a Torino-Inter: collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming.