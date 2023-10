Torino-Inter, senza Zapata non scontato Sanabria in formazione

Torino-Inter si giocherà domani alle 18 senza Zapata, una delle notizie di oggi legate alla formazione. Con l’assenza del colombiano Juric è costretto a cambiare formazione rispetto a quanto aveva fatto dal suo arrivo.

ASSENZA PESANTE – Torino-Inter vede mancare uno dei suoi protagonisti più attesi lato granata: Duvan Zapata. Il trauma elongativo al retto femorale sinistro annunciato oggi fa sì che non sarà convocato, un infortunio da valutare anche in vista delle prossime partite. Si pensava che potesse esserci il ritorno da titolare di Antonio Sanabria, che martedì notte ha dato la vittoria al Paraguay contro la Bolivia col suo primo gol stagionale, ma non è scontato. Ivan Juric pensa anche a Pietro Pellegri, opzione alternativa a Sanabria che dopo l’infortunio col Milan alla seconda giornata è partito dal 1′ solo con la Lazio (assieme al colombiano, perdendo 2-0). Dietro il centravanti sicura la presenza di Nikola Vlasic, poi uno fra Nemanja Radonjic (spronato da Juric in settimana) e Demba Seck.

LARGO AGLI EX – Il Torino avrà curiosamente le fasce presidiate da chi nell’Inter ci ha giocato. Sulla destra va Raoul Bellanova, il titolare del ruolo, sulla sinistra c’è Valentino Lazaro che si è riadattato togliendo il posto a Mergim Vojvoda. In difesa non ha recuperato Alessandro Buongiorno, che pure aveva fatto di tutto per esserci. Va quindi Perr Schuurs al centro, con Saba Sazonov a fare il braccetto di destra e Ricardo Rodriguez a completare il terzetto dietro nel 3-4-2-1. Non scontata nemmeno la coppia di centrocampo: ci sono Ivan Ilic, Karol Linetty, Samuele Ricci e Adrien Tameze in corsa per due posti. In porta Vanja Milinkovic-Savic nonostante i gravi errori nel derby perso 2-0 con la Juventus prima della sosta. Questa la probabile formazione di Juric per Torino-Inter: Milinkovic-Savic; Sazonov, Schuurs, Rodriguez; Bellanova, Tameze, Ilic, Lazaro; Vlasic, Radonjic; Sanabria.