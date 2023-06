Torino-Inter, gestione sugli attaccanti: la scelta. Non troppi cambi – Sky

Domani alle 18.30 Torino-Inter chiuderà la Serie A della finalista della prossima Champions League. In attesa della partita dell’Olimpico Sky Sport, tramite il giornalista Paventi, dà gli aggiornamenti di formazione.

IN CAMPO – Andrea Paventi aggiorna sull’attacco per Torino-Inter e la finale col Manchester City: «La situazione dei tre attaccanti è di tre giocatori che hanno storie diverse e carriera diversa. Edin Dzeko ha l’esperienza e la maturità per vivere certe notti, dovesse puntarci Simone Inzaghi sa come fare. Prima di pensare al contratto c’è una grande notte da regalarsi e un contributo che magari sarà chiamato a dare domani alle 18.30 a Torino. Dove dall’inizio dovrebbero partire Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, che da quando hanno ritrovato la migliore condizione hanno fatto bene. Sono tre attaccanti che dovranno gestirsi, fra loro sarà assortita la coppia d’attacco di Istanbul. Non dovrebbero esserci grandissimi cambi, forse Francesco Acerbi riposa dal 1′ con Stefan de Vrij. A destra Matteo Darmian e Denzel Dumfries, a centrocampo spazio per Roberto Gagliardini con Hakan Calhanoglu e Marcelo Brozovic che faranno le prove generali per Istanbul». Questa la probabile formazione di Inzaghi per Torino-Inter, secondo Sky Sport: Handanovic; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Gagliardini, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lukaku, Lautaro Martinez.