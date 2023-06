Gosens, la nazionale certifica la ripresa con l’Inter. Prima il sogno Istanbul

La ripresa di Robin Gosens con l’Inter è certificata anche dal ritorno in nazionale. Proprio Hansi Flick lo ha infatti convocato per i prossimi impegni con la Germania (vedi articolo). Prima, però, l’occasione di consacrarsi attraverso il sogno Champions League.

RIPRESA – Dopo una stagione (e mezza) piuttosto difficile tra infortuni e poco spazio, Robin Gosens in quest’annata all’Inter sta tornando a mostrare le sue qualità. Sempre attento e preciso, il tedesco ha mostrato tutte le sue qualità in partite importantissime come quella contro la Lazio (dov’è stato autore della rete del momentaneo 2-1), o come nel derby di ritorno in Champions League, dove proprio dai suoi piedi è nata la rete di Lautaro Martinez. Insomma, Gosens sta tornando sui livelli a cui ci aveva abituato e grazie ai quali aveva stupito tutti nel periodo all’Atalanta. Tanto da tornare anche fra i convocati di Hansi Flick per la Germania, dopo la delusione del mancato Mondiale.

SOGNO E CONSACRAZIONE – La rinascita di Robin Gosens adesso passerà per forza di cose dal sogno Istanbul. La finale di Champions League è troppo importante per lui come per i compagni di squadra, che sono letteralmente a un passo dal riuscire in un’impresa che solo pochi mesi fa sembrava impossibile. Certo, l’ostacolo Manchester City fa paura e non potrebbe essere altrimenti. Gosens avrà sicuramente l’occasione di mettersi in mostra proprio nella finale, sia che partisse dal primo minuto al posto di Federico Dimarco, sia che prenda il posto di quest’ultimo a gara in corso. Un altro tassello verso la sua consacrazione.