Lautaro Martinez, niente da fare: l’MVP attaccante Serie A a un altro

Lautaro Martinez era nella shortlist per il premio di miglior attaccante della Serie A. Il titolo però è andato a un altro dei due candidati rimasti, come annunciato pochi minuti fa.

NIENTE DA FARE – Non è Lautaro Martinez a vincere l’MVP come miglior attaccante della Serie A 2022-2023. Il premio va a Victor Osimhen, centravanti del Napoli che proprio con Lautaro Martinez sta combattendo per il titolo di capocannoniere. L’altro giocatore nominato era Rafael Leao del Milan. Come premiati, in giornata la Lega Serie A ha ufficializzato Nicolò Fagioli della Juventus come miglior Under-23, Ivan Provedel della Lazio miglior portiere, Kim Min-jae del Napoli miglior difensore e Nicolò Barella dell’Inter miglior centrocampista (vedi articolo). In giornata è atteso anche il nome dell’MVP assoluto, che stando alle nomine precedenti (non è possibile essere inseriti in più di una categoria) dovrebbe essere Khvicha Kvaratskhelia.