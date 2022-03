Torino-Inter, Belotti terminale offensivo: scelto il duo che lo supporterà

Questa sera ci sarà Torino-Inter, sfida valida per la ventinovesima giornata di campionato. Juric sta limando gli ultimi dettagli sul duo da schierare dietro l’unica punta Belotti

SCELTE − Manca sempre meno a Torino-Inter. Se Simone Inzaghi è ancora alle prese con qualche ballottaggio (vedi articolo), Ivan Juric (vedi convocati) sembra ormai aver deciso sulle scelte in campo. Il dubbio della vigilia era quello relativo al duo da schierare dietro Andrea Belotti nel suo 3-4-2-1. Accanto a Josip Brekalo, ci sarà Tommaso Pobega. Il tecnico croato quindi punterà sulla fisicità del connazionale ex Wolfsburg e sulla fisicità dell’ex centrocampista dello Spezia. Occhio alla sua posizione in fase di disturbo nella costruzione dal basso dell’Inter.