Fiorentina ok a 7 giorni dall’Inter: Bologna battuto dopo 3 legni e un rosso

La Fiorentina vince 1-0 col Bologna una gara molto intensa e spettacolare. Tre legni, due per i felsinei e uno per la Viola. Un rosso per la squadra di Mihajlovic

DI MISURA − Match divertente al Franchi con tre legni e un rosso. Fiorentina-Bologna è spettacolare sin dai primi minuti con la squadra di Sinisa Mihajlovic arrivata a Firenze non sicuramente per fare una gita domenicale. Pronti-via e dopo 10 secondi di gioco, Roberto Soriano becca una clamorosa traversa. La Fiorentina non sta a guardare e al 10′ sfiora il gol del vantaggio con Piatek, bravo Skorupski a dire di no. La gara è molto bella e al 35′ è ancora la Viola ad andare vicina al gol dell’1-0 con una punizione calcia magistralmente da Biraghi. Ancora attento Skorupski. Cinque minuti più tardi, arriva il secondo legno del pomeriggio felsineo con Orsolini che a porta spalancata prende il palo. Nel finale, sciocchezza di Bonifazi che si fa espellere per doppio cartellino giallo. La ripresa non cala di ritmo e intensità e al 50′ è la volta della Fiorentina entrare nella lotteria dei legni con Torreira che dai 20 metri becca un incredibile palo interno. Ma al 70′, il match si sblocca: assist di Castrovilli e puntuale tap-in area di rigore ancora di Torreira per l’1-0. Nel finale, la Fiorentina riesce a tenere il risultato nonostante la grande determinazione del Bologna. Ottimo risultato per la Viola a sette giorni dal match contro l’Inter. Unica nota storta: il KO di Bonaventura (vedi articolo).