Torino-Inter, due ballottaggi in casa nerazzurra: i giocatori in vantaggio

Il punto sulla formazione nerazzurra a poche ore dal fischio d’inizio del match tra Torino e Inter, ventinovesima giornata di Serie A.

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato da Sky Sport, Danilo D’Ambrosio, in vantaggio nel ballottaggio con Andrea Ranocchia, dovrebbe sostituire in Torino-Inter l’infortunato Stefan de Vrij. Sempre in difesa scenderanno in campo dal fischio d’inizio Milan Skriniar al centro ed Alessandro Bastoni a destra. Al posto di un altro infortunato, Marcelo Brozovic, si dovrebbe vedere Matias Vecino. Al suo fianco Nicolò Barella ed Hakan Calhanoglu. Sulle fasce a sinistra dal primo minuto tornerà Ivan Perisic dopo il turno di riposo. A destra invece Denzel Dumfries è insidiato da Matteo Darmian, con l’olandese che sarebbe favorito. In attacco le conferme di Lautaro Martinez ed Edin Dzeko.

Fonte: Sport.Sky.it