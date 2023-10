Torino-Inter 0-3, vittoria sulle ali degli attaccanti! Primo posto

Termina con il punteggio di 0-3 Torino-Inter, sfida valevole per la settima giornata del campionato di Serie A. Ecco quanto successo dopo il primo tempo terminato 0-0.

SECONDO TEMPO – Nella ripresa l’Inter non riesce fin da subito a trovare gli assalti incisivi per sbloccare il risultato, ma la gara cambia dopo il 50′. Prima con il brutto infortunio di Schuurs, che si fa male a un ginocchio dopo un contrasto di gioco con Calhanoglu. Poi con i cambi di Simone Inzaghi, che mette forze fresche sugli esterni e a centrocampo. E proprio il neo-entrato Denzel Dumfries semina il panico sulla destra al minuto 59, appoggiando poi in area per Marcus Thuram che con un tiro preciso mette in rete il pallone dello 0-1. Da qui è tutta un’altra Inter, che al minuto 67 trova anche il raddoppio: calcio d’angolo dalla destra, Francesco Acerbi spizza di testa sul secondo palo dove Lautaro Martinez anticipa tutti e sigla lo 0-2. Nel finale, con ben sei minuti di recupero concessi, Henrikh Mkhitaryan si guadagna un rigore al minuto 93. Sul dischetto si presenta Hakan Calhanoglu che trasforma perfettamente il calcio dagli undici metri. Con questo 0-3 l’Inter torna momentaneamente prima in classifica, in attesa di Milan-Juventus di domani.

TORINO-INTER 0-3

Thuram al 59′, Lautaro Martinez al 67′, rig. Calhanoglu al 90’+4