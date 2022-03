Top e Flop di Milan-Inter: Handanovic nota positiva! Vidal meglio in panca

Milan-Inter, sfida valevole per l’andata delle semifinali di Coppa Italia, è terminata sul risultato di 0-0 (vedi report). I nerazzurri non riescono a vincere e nemmeno a segnare, con il gol che manca ormai dalla sfida con il Napoli in campionato. Lautaro Martinez ancora a secco mentre le note positive sono più che altro nel reparto arretrato. Scopriamo di seguito i Top e Flop del match nell’apposita rubrica

I TOP DELL’INTER: SKRINIAR HA CLIENTI SCOMODI MA GESTISCE BENE, DUMFRIES CON PERSONALITÀ E VOGLIA DI FARE, HANDANOVIC PRODIGIOSO

MILAN SKRINIAR – I clienti dalle sue parti sono piuttosto scomodi ma il difensore slovacco interpreta benissimo il compito facendosi sorprendere poco o niente. Rischia in area con Olivier Giroud, forse l’unica piccola macchia della partita (vedi moviola).

DENZEL DUMFRIES – Anche lui come Skriniar non ha un compito semplice ma se la cava egregiamente. Non è impeccabile ma come al solito fa di tutto per non farsi cogliere impreparato. La grinta e la personalità sono quelle giuste. Esce dal campo stremato.

SAMIR HANDANOVIC – È in serata e infatti fa un paio di parate prodigiose, anche a inizio partita e poi su un tiro velenosissimo di Rafael Leao. Gestisce bene anche con i piedi ed è finalmente tra i più brillanti.

I FLOP DELL’INTER: BARELLA È LA BRUTTA COPIA DI SE STESSO, VIDAL NON DOVREBBE VEDERE IL CAMPO, LAUTARO MARTINEZ NON VEDE LA PORTA

NICOLÒ BARELLA – Il centrocampista nerazzurro da qualche partita a questa parte è costantemente tra i peggiori. Il primo tempo non è per niente memorabile mentre nel secondo esce dal campo per fare posto ad Arturo Vidal. L’ex Cagliari è la brutta copia di se stesso e tutta l’Inter ne risente.

ARTURO VIDAL – Semplicemente non dovrebbe vedere il campo in questo momento. Dopo la buona prestazione con il Liverpool è scomparso. Il cileno entra in campo con poca fame e zero voglia sbagliando ogni pallone.

LAUTARO MARTINEZ – Prosegue la crisi del gol nonostante una prestazione tutto sommato buona. Rimedia un giallo per un fallo su Mike Maignan e quindi esce anzitempo dal campo. Non è mai pericoloso ma la volontà c’è e il gol prima o poi arriverà, si spera più prima che poi.

