Top e Flop di Inter-Benevento: Lautaro Martinez si sblocca! Qualità Eriksen

Condividi questo articolo

Lautaro Martinez – Inter-Crotone – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Inter-Benevento è terminata sul risultato di 4-0 per i nerazzurri, che ritrovano finalmente i gol di Lautaro Martinez e Lukaku (QUI il report). Conte effettua qualche cambio di formazione, promuovendo Eriksen dal 1′ dopo il gol valso le semifinali di Coppa Italia nel derby con il Milan. Primo tempo senza grandi emozioni, secondo tempo più convincente. Scopriamo di seguito i “Top e Flop” nell’apposita rubrica

I TOP DELL’INTER: LAUTARO MARTINEZ TORNA AL GOL E CONVINCE, BARELLA HA IL FUOCO DENTRO, ERIKSEN FA VEDERE DI CHE PASTA È FATTO

LAUTARO MARTINEZ – Le prestazioni non erano mai mancate finora, ma le occasioni da gol fallite iniziavano ad essere troppe. Oggi Lautaro Martinez è finalmente tornato a timbrare, con tanto di esultanza liberatoria. Nel primo tempo il numero 10 nerazzurro sbaglia qualcosina sotto porta, ma è comunque sempre molto presente e vivace. Nel secondo tempo, però, è un’autentica furia. Approfitta dell’errore di Montipò per propiziare il quarto gol dell’Inter, messo a segno da Lukaku. Rinato.

BARELLA – Dire che ormai è una certezza suona alquanto riduttivo. Barella è la colonna portante del centrocampo dell’Inter, insostituibile come nessun altro. Anche oggi solita prova concreta e brillante, sia in fase tecnica che tattica. Ordine e qualità in mezzo al campo. Fuoco vivo.

ERIKSEN – Conte decide di premiarlo dopo il gol qualificazione messo a segno nel derby di Coppa Italia con il Milan. Il danese non delude, sfornando una bella prestazione nelle vesti di vice Brozovic, tenuto a riposo in vista della semifinale di Coppa Italia con la Juventus. Eriksen propizia la rete che sblocca il match (vedi articolo), ancora una volta su calcio di punizione, colleziona due occasioni da gol, colpisce una traversa e realizza giocate di qualità. In ascesa.

I FLOP DELL’INTER: NEL 4-0 CON IL BENEVENTO NON DELUDE NESSUNO, AL MASSIMO SI POTREBBE PARLARE DI GIOCATORI MENO BRILLANTI DI ALTRI MA IL RISULTATO E LA PRESTAZIONE GENERALE PREVALGONO SU TUTTO.

Oltre ai Top e Flop, clicca qui per leggere le nostre pagelle al termine di Inter-Benevento