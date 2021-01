Inter-Benevento, autogol di Improta o gol di Ranocchia? La risposta

Inter-Milan Coppa Italia – Copyright Inter-news.it – Foto Tommaso Fimiano

Autogol di Riccardo Improta o gol di Andrea Ranocchia al 7′ di Inter-Benevento, 20ª giornata del campionato di Serie A, su calcio di punizione battuto da Christian Eriksen?

INTER-BENEVENTO – Inter in vantaggio sul Benevento. L’episodio decisivo per il gol avviene al 7′. Calcio di punizione laterale battuto da Christian Eriksen. Il centrocampista danese mette in mezzo un cross tagliato che trova un tocco che mette fuori causa il portiere degli ospiti. Il dubbio è se a sfiorare il pallone sia stato l’esterno giallorosso Riccardo Improta o il difensore nerazzurro Andrea Ranocchia. A seguito di alcuni replay, sembra che sia il primo a deviare e a battere l’estremo difensore della propria squadra.