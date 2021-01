Stellini: «Inter, contenti ma si può migliorare! Il 4-0 porta entusiasmo»

Cristian Stellini

Stellini ha sostituito Conte in panchina nel 4-0 di Inter-Benevento di stasera, e farà lo stesso venerdì prossimo con la Fiorentina. L’allenatore in seconda ha parlato a Inter TV dopo la vittoria del Meazza.

IL COMMENTO DEL “SOSTITUTO” – Cristian Stellini parla dopo Inter-Benevento 4-0 su Inter TV: «È chiaro che il 4-0 e i gol segnati hanno portato entusiasmo. Siamo contenti dell’approccio che abbiamo avuto, col Benevento che ha messo in difficoltà altre squadre in campionato. Siamo stati bravi a partire bene, trovare il gol subito e continuare nell’arco dei novanta minuti a creare occasioni da gol e pericoli. Miglior attacco della Serie A? Sì, è da molto tempo che siamo una delle squadre che crea più occasioni da gol. Sappiamo anche che dobbiamo migliorare la nostra percentuale realizzativa, perché creiamo tanto e in alcune partite non siamo così prolifici. Questa sera è andata molto bene ma non finisce qua: ci sono ancora tanti miglioramenti da fare. Dobbiamo essere contenti, sapendo che la strada è molto lunga».

BUON RENDIMENTO – Stellini parla del turnover fatto stasera: «Tutto lo staff lavora a supporto del nostro allenatore. Per noi tutti è momento d’orgoglio vedere che tutti i giocatori a disposizione si fanno trovare pronti. Lavorano bene, hanno un buon approccio e questo ci dà soddisfazione. Sono protagonisti anche quando non giocano con continuità: dobbiamo fare a tutti i complimenti».