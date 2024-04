Thuram fuorigioco sul gol di Dimarco? Non stessa azione! Non da VAR – CdS

Ha fatto discutere la posizione di Thuram sul gol di Dimarco, ma in realtà le due giocate non possono essere considerate nella stessa azione. La moviola di Inter-Empoli sul Corriere dello Sport spiega perché il gol sia regolare.

TUTTO GIUSTO – Il gol di Federico Dimarco che apre Inter-Empoli arriva al termine di un’azione “innescata” da una giocata, chiara, di Bartosz Bereszynski. Il suo rinvio, senza avversari nei paraggi, pur essendo sbagliato e raccolto da Nicolò Barella fa ripartire da zero il gioco a livello di intervento VAR. Questo fa sì che non si possa valutare la posizione di Marcus Thuram in precedenza, sul lancio lungo di Benjamin Pavard. La moviola del Corriere dello Sport dice che dalle immagini lo stesso Thuram appare in fuorigioco, ma non può esserci alcuna revisione del VAR. Rimane la decisione di campo dell’assistente Filippo Valeriani, su cui non c’è certezza e che nemmeno l’arbitro Federico Dionisi (voto 5,5) avrebbe potuto sconfessare. Oltre alla posizione di Thuram valutata come regolare quella di Alexis Sanchez sul 2-0. Chiesti due rigori: poco per darli sui contatti Zurkowski-Pavard e Acerbi-Luperto. Corretti i gialli a Nicolò Cambiaghi e Liberato Cacace, gli unici della partita.

Fonte: Corriere dello Sport – Dario Cervellati