Sabatini: «L’Inter come Verstappen! Derby scudetto ma vale più per il Milan»

Dopo Inter-Empoli ecco l’ampia analisi da parte di Sandro Sabatini su una serie di temi legati alla sfera nerazzurra. Dalla prestazione allo scudetto, passando per il derby e il caso Acerbi.

FORMULA UNO – Nel post partita di Inter-Empoli, in diretta tv su Pressing, ha parlato Sandro Sabatini. Tra i tanti temi toccati, anche la vittoria dell’Inter ai danni dei toscani dopo il 2-0 di San Siro. Queste le parole del noto opinionista di Mediaset: «La vera sostituzione sbagliata di Bastoni non è oggi ma a Madrid. Adesso ci sarà un derby che può far vincere lo scudetto, ma che vale più per il Milan e Pioli. L’Inter ha giocato bene, sembrava Verstappen in un Gran Premio di F1. Se vedevi la panchina dell’Inter, oggi erano tutti titolari nell’Empoli. Due squadre diverse, con una potenza di fuoco paurosa. Con un’altra squadra che ha fatto di tutto per vincere e che ha pareggiato con la Juventus. Sostituzioni? Dimarco, che è un giocatore fantastico, è un altro che a Madrid dopo un’ora viene sostituto. Oggi era un po’ meno importante della Champions League. Un meccanismo perfetto per questa Inter, ma forse questa squadra alla fine dello scudetto deve avere un pochino di rammarico. Perché l’Inter in Europa poteva fare meglio. Acerbi? Spalletti ci deve far sapere ancora se ha sentito Juan Jesus, Marotta invece ha parlato solo stasera. Sui giornali invece si parlava di un’Inter che voleva scaricare Acerbi dal prossimo anno. In tutta questa circostanza su Acerbi manca anche il Var. Rendiamo pubblico il tutto».