Marotta: «Inter condanna ogni tipo di razzismo! Acerbi professionista»

Marotta dopo una settimana di pausa per le Nazionali di grande tensione dopo il caso Acerbi-Juan Jesus, ha chiarito la situazione dal punto di vista dell’Inter. Le sue dichiarazioni prima della sfida su DAZN.

LA POSIZIONE – Beppe Marotta ha parlato così prima di Inter-Empoli tornando sulla decisione della Procura Federale: «Acerbi titolare? Mi sembra giusto. Non siamo delusi dal momento, il nostro ruolino di marcia è stato straordinario. Abbiamo pareggiato una partita in casa e in Champions League siamo stati eliminati da una squadra come l’Atletico Madrid. Sono molto fiducioso perché allenatori e squadra sono pronti a questo appuntamento. Noi siamo stati zitti volutamente, è una pagina amara per il nostro movimento da qualsiasi punto da innocentisti e colpevolisti. c’è un fatto che viene prima di tutto: noi abbiamo chiesto al giocatore, lui ha espresso la sua verità. Per tanto noi non avevamo dubbi, pertanto lo abbiamo affiancato con l’avvocato Cappellini e poi il Giudice ha ribadito. L’Inter è sempre a favore di ogni lotta contro il razzismo. Condanniamo ogni forma di razzismo e siamo al fianco di Juan Jesus da questo punto di vista. C’è però un aspetto giuridico che va rispettato. La verità di un professionista e un giocatore serio come Acerbi che già ha avuto le sue problematiche di salute e credo non possa scherzare su queste cose. Io prendo atto di quello che ci ha raccontato il nostro tesserato e non ho dubbi per credere o non credere. Acerbi ha fatto un resoconto che nulla aveva a che vedere con una discriminazione razziale. Chiaro che la versione di Juan Jesus era diversa e lo rispetto, ma io non son un giudice».

SUL MERCATO – Marotta chiarisce sulle possibili operazioni di mercato in futuro e come si muoverà la dirigenza: «Venderemo un giocatore importante? La direzione sportiva nelle persone di Piero Ausilio e Dario Baccin sicuramente sta lavorando molto bene e siamo in piena attività per cogliere alcune attività e pianificare alcune operazione per la prossima stagione. Accanto ad acquisizione e vendite, il nostro zoccolo duro è rappresentato dal modello che portiamo avanti, dove ognuno ha il suo ruolo e ampia delega per muoversi. Con una società assente dal punto di vista fisico, ma presente dal punto di vista morale. Nuova proprietà al 20 di aprile? Sono tematiche difficili sopra la mia testa, io parlo spesso con Steven Zhang che ha la voglia di andare avanti».