Ter Stegen carica per Barcellona-Inter: «Recupero e concentrazione»

Si avvicina il momento di Barcellona-Inter, gara che soprattutto i catalani stanno caricando al massimo vista l’importanza da dentro o fuori. Tra questi anche il portiere Marc-André ter Stegen, che mostra tutta la sua voglia di scendere in campo.

CARICA – Marc-André ter Stegen si prepara per Barcellona-Inter. Sfida da dentro o fuori per i catalani, chiamati a vincere al Camp Nou. Il portiere dei blaugrana, attraverso un post sul suo profilo Twitter ufficiale, si è dapprima complimentato con i compagni per la vittoria di ieri sul Celta Vigo. Poi ha chiuso con un commento sulla gara di mercoledì. “Gran bel primo tempo ieri, mentre nel secondo abbiamo sofferto contro un avversario motivato. Tre punti importanti per restare in testa alla classifica. Ora recuperiamo e ci concentriamo per mercoledì sera, quando saremo di nuovo in questo stadio“.

Very good first half yesterday, where in the second half we suffered against an inspired opponent. 3 important points to keep leading La Liga. 👏🏻

Now recovery and focus for Wednesday night back here again. 🦾 pic.twitter.com/UY4KBUWgqB

— Marc ter Stegen (@mterstegen1) October 10, 2022