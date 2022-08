Strefezza acciaccato ma ci sarà, il Lecce sfida l’Inter con i titolari in attacco

Il Lecce ospita l’Inter alla prima di campionato in programma sabato 13 agosto alle 20:45. Nonostante qualche dubbio in difesa (vedi QUI), Baroni schiera tutti i titolari in attacco compreso Strefezza.

CON I TITOLARI – Il Lecce si prepara all’esordio in Serie A con l’Inter con qualche incertezza di troppo, soprattutto in difesa. A centrocampo si giocano una maglia Askildsen e Helgason, ma la sicurezza per Baroni rappresenta l’attacco. Strefezza, assoluto protagonista in Serie B con il Lecce, sarà a disposizione del tecnico salentino nonostante il sovraccarico muscolare di inizio settimana. Il brasiliano completerà il tridente insieme a Ceesay e il nuovo arrivato Di Francesco.