Lecce, emergenza difesa: nuovo giocatore in dubbio per la prima con l’Inter

Il Lecce potrebbe presentarsi alla prima di campionato contro l’Inter in emergenza in difesa. In conferenza stampa il tecnico Baroni (vedi QUI) annuncia un problema fisico per un giocatore.

EMERGENZA – Il Lecce di Marco Baroni è pronto a ospitare l’Inter per la prima giornata di campionato contro l’Inter. In conferenza stampa il tecnico però ha annunciato un nuovo possibile infortunato. Mert Cetin, difensore arrivato dall’Hellas Verona in questa sessione di mercato, ha subito una piccola distorsione alla caviglia e potrebbe non essere a disposizione domani per la sfida casalinga contro i nerazzurri. Oltre lui, già assenti Alessandro Tuia e il capitano Kastriot Dermaku.