Christensen, adesso è ufficiale: niente Inter, il Barcellona lo ‘registra’ in Liga

Christensen è ufficialmente un giocatore del Barcellona. L’Inter lo seguiva da tempo, anche dopo gli ultimi problemi del club spagnolo legati al campionato spagnolo (vedi articolo).

UFFICIALE – Andreas Christensen è ufficialmente un giocatore del Barcellona registrato anche in Liga. L’ex Chelsea – così come Frank Kessié -, si era già unito da tempo al club spagnolo. Il Barcellona, però, aveva trovato l’opposizione della Liga per iscrivere i nuovi arrivati a causa di alcuni problemi burocratici. Oggi questo problema è stato risolto con Christensen e l’ex Milan che sono stati registrati regolarmente al campionato. Proprio in questi giorni alcune testate giornalistiche parlavano di un possibile interesse dell’Inter per il difensore danese qualora fosse andato via dal Barcellona e dunque a parametro zero.