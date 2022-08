Sconcerti: «Lotta scudetto, vedo due favorite. Inter squadra completa!»

Mario Sconcerti sulle frequenze di TMW Radio nel corso di Maracanà alla vigilia della prima giornata di campionato ha detto la sua riguardo la lotta scudetto, con Inter e Milan a detta sua favorite.

NUOVO CAMPIONATO – Mario Sconcerti vede due favorite per la lotta scudetto in Serie A: «Sono le due squadre più pronte, il Milan ha vinto mentre l’Inter già sembrava la squadra più forte lo scorso anno e lo è stata per larghi tratti della stagione. L’Inter poi ha fatto una campagna acquisti che l’ha completata, sta mantenendo la difesa dello Scudetto ed è tornato l’attacco di due anni fa, mentre adesso ha anche un centrocampo molto più completo rispetto allo scorso anno. Questa stagione la rosa è completa con giocatori importanti come Mkhitaryan e Asslani, ora ci potrebbero essere dei problemi con le riserve di Lautaro e Lukaku. Dzeko è al suo primo anno da riserva in 20 anni di carriera, Correa personalmente sta diventando pesante aspettarlo. È sempre stato un grande giocatore in potenziale, ma non è mai riuscito a dare un qualcosa di importante».