Statistiche Inter-Verona: i nerazzurri portano a casa tra punti fondamentali in ottica scudetto. Decisivo ancora una volta Matteo Darmian (clicca qui per le pagelle), ma i dati della partita sono assolutamente equilibrati. Analizziamo il match con i numeri

STATISTICHE INTER-VERONA – I dati della partita, rispetto a quanto si poteva pensare alla vigilia, sono molto equilibrati. Il possesso palla è stato per larghi tratti dei nerazzurri (non che sia un pro per la squadra di Conte), ma alla fine lo ottiene il Verona con il 51%. L’Inter si difende nel finale per portare a casa i tre punti e perde questo dato.

ALTRI DATI – I tiri totali sono, anche questi, a vantaggio del Verona: 10 contro 12, ma gli ospiti colpiscono la porta solo in un caso. I nerazzurri, invece, in 4 occasioni e in generale sembrano molto più pericolosi quando riescono ad arrivare alla conclusione verso la porta di Silvestri. Per rompere l’equilibrio, serve ancora una volta l’uscita di Matteo Darmian dalla panchina, ma dopo una grande azione corale a cui hanno partecipato anche Lukaku, Sanchez e Hakimi.