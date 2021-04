Juric: «Faraoni, gol regolarissimo! Al Verona non rimprovero nulla»

Juric dopo Inter-Verona terminata 1-0, ai microfoni di “Sky Sport” ha parlato della partita e in particolare del gol, a detta sua regolare, di Faraoni.

LA PARTITA – Juric dopo Inter-Verona 1-0, ai microfoni di Sky Sport ha parlato così: «La squadra ha giocato veramente alla grande così come contro la Fiorentina e la Sampdoria. Se hai qualità la chiudi oppure soffri, oggi però hai creato poco e hai perso però complimenti ai ragazzi. C’era anche un gol regolarissimo, contro squadre medio-basse le prestazioni sono state ottime. Ho poco da rimproverare ai miei ragazzi, siamo in una zona buona. Abbiamo ancora cinque partite, chiedo più attenzione in determinate occasione. Questa è la strada giusta per l’intensità».

CONTATTO – Juric dice in breve la sua riguardo il possibile contatto tra Faraoni e Handanovic: «Questo è gol regolare, ci vuole coraggio a non darlo! ».

ATTACCO – Juric parla in particolare dell’attaccante bianconero: «Kevin Lasagna vive dei gol in contropiede. Lui deve divertirsi un po’ di più! Giocare di più a tutto campo. Lui ha tanta voglia di migliorarsi. L’ambiente è tranquillo, non abbiamo pressione. Siamo in una bella zona quindi chiedo di divertirsi di più perché è tutto sereno, divertiti a San Siro! (ride, ndr)».