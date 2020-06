Statistiche Inter-Sassuolo: possesso pari, ma che errori! Conte, che fare?

Statistiche Inter-Sassuolo: il possesso palla praticamente pari fa intendere come sia stata una partita in cui la squadra di Conte non è riuscita a imporre il proprio gioco. Si può parlare fino a un certo punto di numeri in un match in cui pesano enormemente i clamorosi errori dei singoli

STATISTICHE INTER-SASSUOLO – I nerazzurri partono molto male, sia a causa di errori importanti dei singoli sia per l’ottima rete di gioco creata dal Sassuolo. Errori da entrambe le parti, ma molto più pesanti tra i nerazzurri di Conte, pesano sul 3-3 finale, ma dal punto di vista tattico la partita è stata equilibrata. Al fischio finale, il possesso palla, infatti, si equivale.

ERRORI CLAMOROSI – Al netto di una fase difensiva a tratti raccapricciante, l’Inter ha avuto diverse opportunità per portare a casa i tre punti. L’errore assurdo di Gagliardini (qui le pagelle) e un paio di ingenuità hanno pesato inevitabilmente sul risultato finale. Conte può variare e studiare situazione tattiche, ma di fronte a strafalcioni individuali tanto grandi la mano dell’allenatore scompare pian piano. I tiri totali a fine gara sono 14 contro 8, segno comunque di come l’Inter abbia creato abbastanza, senza concretizzare.