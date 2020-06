Pagelle Inter-Sassuolo: Gagliardini, pietà! Young horror. Lukaku ci prova

Pagelle Inter-Sassuolo: Conte conferma Lukaku dal primo minuto e il belga ripaga (qui le formazioni ufficiali). A inizio partita meglio di ospiti, mentre sbanda la difesa nerazzurra, a parte Skriniar. Biraghi a due volti: sbaglia tanto, poi trova un gran gol. Gagliardini e Young i peggiori

Pagelle Inter-Sassuolo: gli errori di Gagliardini e Young sono pesantissimi

HANDANOVIC 6: Non riesce a neutralizzare Caputo a tu per tu nel parziale 1-0, ma poteva fare davvero poco. Sfiora il rigore di Berardi.

SKRINIAR 6: Sembra il più in palla in difesa. Esce spesso altissimo in pressing e conquista anche il rigore. Espulso nel finale.

RANOCCHIA 5,5: Sbanda costantemente contro Caputo & Co. Spesso è costretto al fallo. In apprensione per lunghi tratti della partita.

– DE VRIJ 6: Comanda con discreta sicurezza, gli errori decisivi sono di altri.

BASTONI 5,5: In calo evidente rispetto alla prima parte di stagione. Parte molto male, poi si riprende, ma non basta. Poco cattivo anche lui in area in occasione del 3-3.

MOSES 5,5: E’ coinvolto nell’inizio pessimo di tutta l’Inter. Quando può puntare uno contro uno può essere importante, ma i limiti tecnici sono evidenti.

– CANDREVA 5,5: Bravo a battere la punizione che porta al 3-2, ma si divora il gol che poteva chiudere la partita.

GAGLIARDINI 4: Spesso è in netto ritardo a centrocampo. Compie molti falli e qualche chiusura; il suo impatto sulla partita non è positivo. Si divora un gol già fatto, clamorosamente.

BORJA VALERO 6: E’ ad una velocità diversa rispetto ai trequartisti del Sassuolo. Cerca di gestire il pallone con qualità, ma non impone il suo ritmo. Segna il gol del parziale 3-2.

BIRAGHI 6,5: Tanti errori sia tecnici che nelle scelte a inizio primo tempo. Trova poi un gran gol che porta l’Inter in vantaggio.

– YOUNG 4: Impatto catastrofico sulla partita con un paio di ingenuità che costano i tre punti.

ERIKSEN 6: Nei primi 20 minuti tocca pochissimi palloni, poi alza il livello e diventa il fulcro del gioco nerazzurro. Ancora poco continuo.

– AGOUME’ 6: Fa sentire la sua fisicità in mezzo al campo.

LUKAKU 6,5: Grande freddezza nella realizzazione del rigore dell’1-1. A tratti cerca di caricarsi la squadra sulle spalle.

SANCHEZ 6: Sembra in buona forma, ma non sempre è nel vivo del gioco. Ottima rifinitura nel 2-1 di Biraghi.

– LAUTARO MARTINEZ 5,5: Incide bene in fase offensiva, ma è pesante il suo errore in marcatura che porta al 3-3.

CONTE 5,5: Fa tanti cambi rispetto al match contro la Sampdoria e gli effetti sono molto negativi in avvio. Pesano poi gli errori dei singoli nel 3-3 finale.

Pagelle Inter-Sassuolo, gli avversari: Boga non impressiona. Bene Caputo

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli 5,5; Muldur 5,5, Chiriches 6 (Magnani 6,5), Ferrari 6, Rogerio 5 (Kyriakopoulos 5); Magnanelli 6 (Locatelli 6), Obiang 6; Berardi 6,5, Djuricic 6,5, Boga 5 (Maraslin); Caputo 7 (Defrel 5). Allenatore: De Zerbi 6,5.