Biraghi: “Napoli, Sampdoria e oggi padroni del campo. Ma un problema”

Biraghi è stato il primo intervistato su Inter TV, a seguito di Inter-Sassuolo. Queste le dichiarazioni del giocatore che ha segnato il momentaneo 2-1 nel match della ventisettesima giornata di Serie A.

GOL CON RAMMARICO – Cristiano Biraghi parla a Inter TV nel post partita di Inter-Sassuolo: «Ero contento, al di là del gol, perché avevamo ripreso una partita che era iniziata con un po’ di difficoltà. Ero contento per quello: volevamo i tre punti ed era stato il gol che ci aveva portato il vantaggio. Poi però, purtroppo, è andata così e siamo molto delusi. Quando sei l’Inter sei una grande squadra, io ho imparato da quest’anno come sono arrivato che le grandi squadre sanno voltare subito, quando succede una partita così. Siamo andati in vantaggio per due volte, siamo andati a un passo dalla vittoria e purtroppo ci siamo fatti riprendere. È importante da domani cambiare pagina e sapere che la trasferta di Parma è un’opportunità subito per rimetterci in carreggiata. Lo spirito dev’essere quello della grande squadra, come ogni partita il nostro obiettivo è vincere».

IL RIMPIANTO – Biraghi è sconsolato: «Quando abbiamo riiniziato, dopo il Coronavirus, sia col Napoli sia con la Sampdoria e oggi siamo stati noi i padroni del campo e abbiamo avuto più occasioni. Sappiamo che è un problema non chiudere le partite, è successo con Napoli, Sampdoria e anche oggi. È un peccato non riuscire a vincere queste partite, comunque diamo tutto e vediamo sfumare i tre punti per degli errori nostri. Sappiamo, comunque, che questo è uno degli step che dobbiamo fare».