Statistiche Inter-Monaco: dati in equilibrio, monegaschi avanti nel possesso

Statistiche Inter-Monaco: i nerazzurri di Inzaghi pareggiano in rimonta per 2-2 nel secondo test amichevole della stagione (tabellino e pagelle). Questi i dati numerici del match.

STATISTICHE INTER-MONACO – L’Inter pareggia per 2-2 contro il Monaco. Dopo il doppio vantaggio dei monegaschi firmato da Aleksandr Golovin e Wissam Ben Yedder, i nerazzurri rimontano e trovano il pari con le reti di Roberto Gagliardini e Kristjan Asllani. Il possesso palla è in favore degli uomini di Philippe Clement col 52%. Equilibrio per quanto riguarda i tiri totali con la squadra di Simone Inzaghi leggermente avanti, 13 a 11. Stesso discorso per le conclusioni nello specchio della porta, 5 a 4.

ALTRI DATI – Parità assoluta sia per quanto riguarda i calci d’angolo (3 a testa) che per i fuorigioco (0 per entrambe le squadre). Partita poco fallosa che si chiude con 8 infrazioni commesse a 10.

Questi i dati numerici che riassumono il match. L’Inter ottiene un pareggio nella seconda amichevole della nuova stagione.