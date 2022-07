Inter-Monaco 2-2, il tabellino della seconda partita amichevole

Inter-Monaco è terminata da pochi minuti con il punteggio di 2-2: questo il tabellino della seconda partita amichevole giocata nella stagione 2022-2023.

DI RIMONTA – Partenza con handicap per l’Inter, che però poi ingrana ed evita quantomeno la sconfitta. Finisce 2-2 contro il Monaco l’amichevole di Ferrara, dove sono gli ospiti a passare subito. Segna Aleksandr Golovin in avvio, poi Wissam Ben Yedder sfrutta le larghe maglie della difesa reinventata nerazzurra e raddoppia. La carica la suona Roberto Gagliardini, in tap-in dopo una deviazione sottomisura di Danilo D’Ambrosio al solito fondamentale sui calci piazzati. Poi all’ora di gioco pareggia Kristjan Asllani, su azione orchestrata da Romelu Lukaku. Dopo il 2-2 tanti cambi, c’è spazio anche per una gran doppia parata di André Onana. Sabato prossimo sfida contro un’altra formazione della prossima Ligue 1, il Lens alle ore 18.30. Di seguito il tabellino di Inter-Monaco.

INTER-MONACO 2-2 – IL TABELLINO

Inter (3-5-2): Handanovic (60’ Onana); Darmian, D’Ambrosio (60’ de Vrij), Dimarco (60’ Bastoni); Bellanova (60’ Dumfries), Gagliardini (60’ Barella), Asllani (60’ Brozovic), Mkhitaryan (60’ Calhanoglu), Gosens (46’ Lazaro); Lukaku (60’ Correa), Lautaro Martinez (60’ Dzeko).

In panchina: Cordaz, Agoumé, Fontanarosa.

Allenatore: Simone Inzaghi

Monaco (4-3-3): Nubel; Disasi (61’ Aguilar), Maripan (43’ Matsima), Badiashile (61’ Marcelin), Vanderson (46’ Jean Lucas); Fofana (46’ Gelson Martins), Matazo (46’ Magassa), Caio Henrique (61’ Jakobs); Volland (46’ Lemarechal), Ben Yedder (46’ Minamino), Golovin (46’ Akliouche).

In panchina: Didillon, Liénard, Pelé, E. Diop.

Allenatore: Philippe Clement

Arbitro: Matteo Marcenaro della sezione di Genova

Gol: 7’ Golovin (M), 30’ Ben Yedder (M), 42’ Gagliardini, 60’ Asllani

Recupero: 2’ PT, 0’ ST