Statistiche Inter-Cagliari: Maran 58%, Conte soffre a centrocampo. 14-8

Statistiche Inter-Cagliari: la squadra di Antonio Conte non riesce a conquistare una vittoria essenziale per la classifica (ecco le fasi salienti della partita). Meglio gli ospiti nel possesso palla, funzionano le uscite programmate da Rolando Maran. Tante occasioni sprecate in fase offensiva dai nerazzurri

STATISTICHE INTER-CAGLIARI – L’Inter impatta in casa contro un buon Cagliari, ma resta molto da recriminare per i milanesi. Lautaro Martinez la sblocca su assist di Ashley Young, ma quanta sofferenza a centrocampo. Fin da inizio partita, gli uomini di Maran sono abili a mandare a vuoto il pressing di Conte. A fine partita, è 58% di possesso palla per gli ospiti, segnale di quanto sia stato difficile per i nerazzurri gestire la sfera e la partita.

TANTE OCCASIONI SPRECATE – Nelle statistiche Inter-Cagliari è impossibile non notare la differenza al tiro tra le due squadre. Sono 14 le conclusioni totali della Beneamata contro le 8 avversarie: sono tante le potenziali palle gol che gli uomini di Conte non sono riusciti a portare a termine. Solo 5 tiri su 14, infatti, hanno colpito lo specchio della porta.