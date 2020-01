Handanovic: “Ci abbiamo messo del nostro, dispiace! Ora Coppa Italia”

Handanovic ha parlato ai microfoni di “Inter TV” al termine di Inter-Cagliari, finita sul risultato di 1-1, non senza polemiche arbitrali. Di seguito le sue dichiarazioni

AMAREZZA – Samir Handanovic parla al termine di Inter-Cagliari ai microfoni di “Inter TV”: «E’ proprio questo, le partite vanno chiuse. Abbiamo avuto tante occasioni, non l’abbiamo chiusa e ci hanno rimontato. Ci abbiamo messo del nostro. Dispiace, siamo amareggiati ma si va avanti. Quando non riesci a vincere una partita come questa, si è sia arrabbiati che amareggiati. Cattiva gestione nei secondi tempi? Sicuramente c’è un po’ di calo e non riusciamo a gestire la partita come vogliamo noi. L’avversario ha rischiato tutto e ci ha provato, però noi dobbiamo migliorare. Niente, dimentichiamo in fretta e prepariamoci per mercoledì. Quello che non si è fatto oggi, va fatto mercoledì».