Spezia-Inter, de Vrij OK ma resta fuori? Novità in fascia – SM

È già antivigilia di Spezia-Inter, la partita che inaugurerà la sestultima giornata di Serie A venerdì alle 19. Da Sport Mediaset su Italia 1 Barzaghi segnala il recupero di de Vrij che però dovrebbe partire dalla panchina.

PRESERVATO – Appare difficile che Stefan de Vrij possa giocare Spezia-Inter dal 1′. Il difensore, uscito all’intervallo contro il Verona sabato per un leggero problema fisico, è recuperato ma secondo Sport Mediaset sarà tenuto a riposo in vista del derby di Coppa Italia di martedì sera contro il Milan. C’è una novità in fascia che sta pensando Simone Inzaghi: si tratta di Robin Gosens. L’ex Atalanta, atteso dall’esordio dal 1′ dopo il suo arrivo a gennaio, può sostituire Ivan Perisic che è diffidato. Una scelta, quest’ultima, più in vista di Inter-Roma della prossima settimana (data e orario ancora da definire).