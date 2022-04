Lautaro Martinez ottiene la fiducia di Inzaghi: nuova coppia in Spezia-Inter – SM

Lautaro Martinez tornerà titolare venerdì alle 19 in Spezia-Inter. Inzaghi è convinto di poter rilanciare il Toro, reduce da un 2022 non certo esaltante: Marco Barzaghi, in un servizio per Sport Mediaset, anticipa quale sarà la coppia d’attacco al Picco.

SI CAMBIA – Lautaro Martinez è pronto a tornare titolare in Spezia-Inter. Il numero 10 ha scontato la squalifica contro il Verona, dopo l’ammonizione sotto diffida rimediata a Torino con la Juventus. Da parte di Simone Inzaghi c’è la volontà di rilanciare il Toro, che nel 2022 ha segnato solo una volta in Serie A con la tripletta alla Salernitana oltre un mese fa. Secondo Marco Barzaghi, in un servizio per Sport Mediaset, sarà coppia tutta argentina al picco: Joaquin Correa confermato in attacco, assieme allo stesso Lautaro Martinez. Questo significa anche panchina per Edin Dzeko, preservato in vista del derby di Coppa Italia col Milan di martedì.