Perisic-Inter, altro cambio di rotta sul rinnovo? E Ausilio a Madrid per Jovic – SM

Perisic è in scadenza di contratto con l’Inter al 30 giugno, ma non è certo il rinnovo. Il giornalista Sabatini, ospite del TG Sport Mediaset su Italia 1, mette in discussione la permanenza del croato e indica in Jovic l’oggetto del desiderio di Ausilio a Madrid.

SE NE VA? – Sandro Sabatini non dà certezze su un rinnovo dato possibile negli scorsi giorni (vedi articolo): «È in bilico la situazione di Ivan Perisic. È indicativo che l’Inter ha già preso Robin Gosens, su Perisic man mano che passano i giorni si riducono le possibilità di trattenerlo per un altro anno di contratto».

L’OBIETTIVO – Stamattina è uscita la notizia di Piero Ausilio in “missione” a Madrid, anche per valutare possibili interessamenti per Lautaro Martinez (vedi articolo). Sabatini si concentra su un altro nome: «Non è un mistero che da ieri il direttore sportivo Ausilio sia a Madrid per avere contatti e sapere quale sia la situazione su Luka Jovic».