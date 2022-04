Tronchetti Provera: «Scudetto Inter? Conta una cosa. Finale straordinario»

Tronchetti Provera, Amministratore Delegato dell’ex main sponsor dell’Inter Pirelli, ha rilasciato un’intervista a Rai Sport. Nel commentare le possibilità della squadra per cui tifa di vincere la Serie A ha comunque ammesso di essere contento per come sarà combattuto il rush finale.

DI NUOVO RIPRESI – Marco Tronchetti Provera è felice per come l’Inter si sia rilanciata: «Siamo in corsa, quindi questo è quello che conta. È un finale straordinario di campionato, con tre squadre che hanno ognuna le stesse probabilità di vincere. Ovviamente ogni tifoso ha il cuore che pende da una parte, però è molto meglio che ci sia un finale così emozionante di campionato».