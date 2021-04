Spezia-Inter, l’avversario: per Italiano si complica la strada per la salvezza?

Stasera si gioca Spezia-Inter (ore 20.45), nel turno infrasettimanale della trentaduesima giornata di Serie A. Ecco come ci arrivano gli uomini di Italiano.

ALTI E BASSI – La squadra di Vincenzo Italiano è forse la più sorprendente tra le neopromosse della Serie A 2020/21. Lo Spezia arrivano ad affrontare l’Inter, stasera, da quindicesimo in classifica, con trentadue punti. Era quattordicesimo fino a ieri sera, prima della vittoria della Fiorentina a Verona valsa il sorpasso (vedi articolo). Una quota che vale sette lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione, occupata dal Cagliari. Troppo poche, a sette turni dal termine del campionato? I liguri hanno vinto solo tre volte nelle ultime dieci giornate (vedi focus), ma per ora non si avvertono tremolii.

PENETRABILI – Analizzando sempre le ultime dieci giornate prima di Spezia-Inter, si può dire che i liguri soffrano parecchio in difesa. Dalla vittoria per 2-0 sul Milan del 6 febbraio, infatti, la squadra di Italiano ha subito gol in ogni partita, per un totale di ventitré reti. Numeri che rendono quella degli Aquilotti la quarta peggior difesa della Serie A, con cinquantanove gol al passivo. Un dato incoraggiante per l’Inter, che può invece vantare settanta gol all’attivo (secondo miglior attacco dietro l’Atalanta).