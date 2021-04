Chiffi arbitro di Spezia-Inter: l’ultimo dei precedenti proprio con una ligure

Chiffi sarà l’arbitro di Spezia-Inter, partita della trentaduesima giornata di Serie A 2020-2021 in programma alle ore 20.45. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Padova, ufficializzato nella designazione arbitrale di lunedì per il match del Picco.



I PRECEDENTI – Spezia-Inter sarà la quarta partita per Daniele Chiffi come arbitro dei nerazzurri. E ce n’è una quinta, dove non era designato come direttore di gara ma in cui ha fatto gli ultimi minuti. È il derby di Coppa Italia dello scorso 26 gennaio, nei quarti di finale, dove ha dovuto sostituire Paolo Valeri costretto a dare forfait al 74′ per un infortunio muscolare. In pieno recupero ha assegnato la punizione (corretta, fallo di Soualiho Meité su Lautaro Martinez) trasformata da Christian Eriksen per il definitivo 2-1 al 97′. Sempre in Coppa Italia, oltre al Milan, protagonista da quarto ufficiale nella semifinale di ritorno con la Juventus. Nello 0-0 del 9 febbraio all’Allianz Stadium ha assistito, a bordocampo, a quanto accaduto fra Andrea Agnelli, Antonio Conte e la panchina bianconera. Per questo ha poi ricevuto la convocazione della Procura Federale: a oggi non è noto l’esito della vicenda.

DOPPIA LIGURE – Senza contare il derby, con Chiffi arbitro l’Inter (prima dello Spezia) conta due vittorie e un pareggio. Quest’ultimo al debutto, 2-2 col Parma il 26 ottobre 2019. Lì ignora almeno un rigore per i nerazzurri e convalida un gol di Yann Karamoh nonostante il fuorigioco influente di Gervinho. Poi, per assegnare il definitivo 2-2 di Romelu Lukaku, ci vogliono svariati minuti per verificare un fuorigioco inesistente. Stesso discorso nell’ultimo precedente, la seconda vittoria oltre a un 4-1 sul Cagliari in Coppa Italia. È pure lì con una ligure, il 3-0 al Genoa del 28 febbraio dove deve attendere (a lungo) il VAR per convalidare il tris di Alexis Sanchez.