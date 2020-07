SPAL-Inter, Di Biagio a una o due punte? Di Francesco idea di formazione

SPAL-Inter si giocherà domani alle ore 21.45 per chiudere la sestultima giornata di Serie A. Di Biagio ha dato un indizio di formazione in conferenza stampa: valuterà Di Francesco (vedi articolo). Uno o due attaccanti nei biancazzurri?

TRAZIONE ANTERIORE? – SPAL-Inter vede una missione disperata per la squadra dell’ex Luigi Di Biagio, che ormai non è retrocessa solo per l’aritmetica. A -11 dal Genoa, che giocherà domani in “anticipo” (ore 19.30 in casa del Torino), per la SPAL c’è poco da fare con sei partite alla fine della Serie A. Mancheranno Mattia Valoti, autore del gol nel 2-1 dell’andata, e Mohamed Fares, non convocati come il lungodegente Etrit Berisha. La certezza si chiama Andrea Petagna: lui è sicuro di essere in campo in attacco contro l’Inter, da capire con chi. Il favorito sarebbe Lucas Castro, ma il tecnico in conferenza stampa questo pomeriggio ha parlato bene anche di Federico Di Francesco, che diventa quindi la prima alternativa (ed è un attaccante). Sulla sinistra dovrebbe giocare Arkadiusz Reca, a destra è ballottaggio fra Jacopo Sala (soluzione più difensiva) e Gabriel Strefezza (soluzione più offensiva, presumibile ci sia lui se dovesse giocare Castro). Questa la probabile formazione di Di Biagio per SPAL-Inter: Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi; Strefezza, Murgia, Valdifiori, Missiroli, Reca; Castro; Petagna.