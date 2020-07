SPAL-Inter: Di Biagio punta tutto sull’attacco pesante – Sky

SPAL-Inter di questa sera chiude la trentatreesima giornata del campionato di Serie A. Luigi Di Biagio si affida a due attaccanti di peso per cercare di scardinare la difesa interista

Questa sera a Ferrara scenderanno in campo SPAL e Inter per chiudere la trentatreesima giornata del campionato di Serie A. Situazioni molto differenti quelle delle due squadre, l’Inter vuole i tre punti per risalire al secondo posto in classifica e rosicchiare due punti alla Juventus fermata ieri sul pareggio dal Sassuolo. La SPAL ormai gioca più che altro per l’orgoglio, la matematica ancora non condanna i ferraresi alla retrocessione ma la situazione appare disperata. Il tecnico Luigi Di Biagio cercherà comunque di creare dei problemi alla “sua” Inter e, secondo Sky Sport, si affiderà all’attacco “pesante” formato da Cerri e Petagna per cercare di mettere in apprensione la difesa dell’Inter.