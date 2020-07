Inter pronta alla rivoluzione di Conte: tanti obiettivi – Sky

Alla fine di questa stagione l’Inter farà interventi importanti sul mercato per dare in mano a Conte una squadra capace di fare il salto di qualità definitivo. Il punto di Fabrizio Romano per “Sky Sport”

LA RIVOLUZIONE DI CONTE – Saranno diversi i nomi che verranno messi a disposizione di Antonio Conte: «Per l’Inter è un momento di evoluzione e sarà anche un momento di rivoluzione. Conte pretenderà tanti cambiamenti, è arrivato Hakimi, sulla fascia sinistra Emerson Palmieri è sempre un obiettivo. Sarà fatto un investimento in difesa e occhio a Kumbulla che è un giocatore che l’Inter osserva con interesse. In attacco tanto passa da Lautaro Martinez, se il Barcellona presenterà un’offerta all’altezza o resterà a Milano con il rinnovo del contratto. Handanovic firmerà il rinnovo fino al 2022 e il suo vice sarà Radu».