L’Inter sceglie in porta: deciso il secondo e futuro erede di Handanovic

Condividi questo articolo

L’Inter ha compiuto la prima scelta di mercato per la prossima stagione. Radu sarà il secondo portiere alle spalle di Handanovic con l’idea di diventare il titolare quando il capitano dell’Inter deciderà di farsi da parte

Secondo Gianluca Di Marzio l’Inter ha preso la prima decisione importante per la prossima stagione, ma anche in ottica futura, quella del portiere. Comincia infatti a essere necessario pensare al dopo Handanovic e la scelta è ricaduta di Ionut Radu, già di proprietà dell’Inter e attualmente in prestito al Parma. Il portiere rumeno ha vinto la concorrenza di Juan Musso per il quale l’Udinese chiedeva almeno 25 milioni, Radu tornerà quindi all’Inter nella prossima stagione e sarà il vice di Handanovic con la prospettiva di diventare il titolare quando il portiere sloveno deciderà di chiudere la sua esperienza in nerazzurro. Il terzo portiere sarà l’attuale secondo Daniele Padelli.

fonte: gianlucadimarzio.com